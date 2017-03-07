國會爆衝突 藍綠立委和解不起訴

國民黨立委陳宜民（左）今在同黨立委黃昭順（右）陪同下，到台北地檢署按鈴指控蘇震清傷害。今因雙方和解，檢方不起訴處分。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-03-07 11:52

〔記者錢利忠／台北報導〕為確認「一例一休」勞基法修正草議事錄，立法院社福及衛環委員會去年爆發藍綠立委激烈肢體衝突，國民黨立委陳宜民與民進黨立委蘇震清發生拉扯，陳為此告蘇傷害；事後雙方達成和解，台北地檢署考量陳宜民已撤告，今天將蘇震清不起訴。

去年12月，陳宜民以告訴人身分赴台北地檢署出庭，當時他訊後被記者追問雙方有無和解可能？陳宜民透過委任律師說，「要對方釋出善意。」檢方之後傳喚雙方出庭，雙方即已達成和解。

去年10月31日，陳宜民在同黨立委黃昭順陪同下，赴北檢按鈴指控蘇震清傷害；陳宜民當時指出，衝突發生後他出現2次癲癇症狀，不知是否是缺氧所造成。