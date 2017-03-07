苗栗地院廁所遭縱火 警掌握疑為「怪怪男」所為

苗栗地方法院少家庭大樓3樓男廁遭縱火。（記者彭健禮攝）

2017-03-07 11:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府稅務局、法務部行政執行處苗栗辦公室、文化觀光局中正堂於2月26日接連傳出多起遭縱火、破壞案件，苗栗警方循線於當天，將41歲徐姓男子查獲，依公共危險、毀損等罪嫌送辦。不料，今天上午，苗栗地方法院少年及家事法庭大樓3樓男廁遭縱火，警方調閱監視器畫面，發現疑似又是徐男所為，已前往住處帶人了解。

苗栗地方法院少年及家事法庭大樓的3樓男廁，今天上午9點左右，傳出火警，火勢迅速被法院人員撲滅，不過男廁洗手台旁的壁面，被燒出一小塊燻黑，廁所也充斥刺鼻的燒焦味。因少家庭3樓為庭長室、法官室、司法事務官及法官助理室，也讓人虛驚一場。

警方獲報後，調閱監視器畫面，發現縱火嫌疑人，疑似為上個月底，涉嫌縱火、破壞苗栗縣政府稅務局、法務部行政執行處苗栗辦公室、文化觀光局中正堂的徐男。

苗栗市府前路的稅務局門口於2月26日下午4點多，傳出火警，有人目擊發現一名男子當時抽出意見調查表箱旁的警方巡邏箱巡簽表，以打火機點燃後塞入箱內便快速離去，還好火苗不大，僅塑膠箱部分被燒熔，並無蔓延。

相隔不到20分鐘，法務部行政執行處苗栗辦公室破壞銜牌，再棄置至縣府第一辦公大樓，緊接著破壞氣窗鑽入文觀局中正堂內以紙張縱火。

警方當時依據車牌與犯案路線，案發4小時後在頭份市將徐男查獲；不過，徐男到案說詞模糊，面對警方詢問多稱「不知道」、「不清楚」，徐男家人表示，徐有時候會精神狀態不佳。