早餐店員工酒駕落網 拜託別告訴老闆

2017-03-07 11:27

［記者黃旭磊／高雄報導］高市一名早餐店員工因酒駕、搶奪遭通緝落網，拜託警方不要通知老闆。

左營警分局今天表示，34歲有竊盜等前科的林嫌，於2月24日因搶奪案遭橋頭地院發布通緝，上月28日晚間8點許於重愛路騎樓被博愛四所楊姓警員逮獲，巧合的是，楊員於民104年7月捉過林嫌酒駕，楊員不禁說，「怎麼又是你」。

林嫌得知遭通緝，背貼著牆卻腿軟蹲坐在地，大叫一聲「沒救仔」（台），他向警求情說，在早餐店洗碗賺生活費，老闆娘「阿姨」好心提供工作機會，希望別讓阿姨知道，不然阿姨會擔心。

警方表示，林嫌先前騎腳踏車酒駕，當時逆向騎乘於大中一路，還將單車裝飾得五顏六色，車上裝設警報器沿路施放警報，這次落網後，警方勉勵林嫌珍惜工作，等司法程序結束後，振作重新出發。

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