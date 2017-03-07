| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》林書豪第四節大爆發 率籃網客場獵熊 經典賽 Live》台灣土投恢復水準 吹起反攻號角
 首頁 > 社會

地表最精實！ 陸特涼山部隊救援失蹤消防員

陸軍特戰指揮部涼山特勤隊今天派出13員上山，搜救3月1日登山失蹤的北市消防局隊員李盈勳。（軍方提供）

2017-03-07  11:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國軍最精實的陸軍航空特戰指揮部涼山特勤隊，今支援搜救在花蓮登山失蹤的台北市消防局李盈勳，共出動13名特戰官兵，由萬榮鄉本地山青、山友帶路，搭直升機入山搜救，另有地面人員徒步上山，目前山區共計32人執行地毯搜救。

李盈勳3月1日失蹤，3月3日傍晚隊員下山求救，4日起展開搜尋，今天進入第4日，雖黃金72小時已過，且昨起氣候轉壞，山區飄起濃霧、降雨，但是為及早救人，今天上午再加派人力，陸軍航空特戰指揮部最精銳的涼山部隊也派出13員人力，今天上午約8時左右，分梯次從花蓮鳳林鎮搭乘空勤總隊直升機上山搜救，消防局則協請熟悉地形的當地太魯閣族獵人、山友帶路，「務必在最短時間內儘速救人」！

花蓮縣消防局表示，上午包括陸特13人、山青4人及山友2人搭直升機，另有地面部隊16人徒步上山，並協請空勤直升機視山區氣候狀況，空投救難所需物資。

北市消防局隊員李盈勳228連假時，與蔡智成、林耿偉2名消防局同事揪團爬花蓮南二子山，行程預計從恰堪溪、初見溪口入山，攀登岳界俗稱「大門牙」的險峻稜線，上南二子山後沿稜轉北往南二子山北峰，再下到二子山野溪溫泉泡湯。

但快樂的爬山泡湯之旅卻在第2天變調，李盈勳與隊友在3月1日於海拔1041公尺獵寮紮營，之後輕裝外出尋水源卻就此失蹤。

廣告
  • 陸軍特勤人員上山搜救。（山友提供）

    陸軍特勤人員上山搜救。（山友提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 消防署特搜隊 涼山特勤隊 登山
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：地表最精實！ 陸特涼山部隊救援失蹤消防員


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.