地表最精實！ 陸特涼山部隊救援失蹤消防員
2017-03-07 11:19
陸軍特戰指揮部涼山特勤隊今天派出13員上山，搜救3月1日登山失蹤的北市消防局隊員李盈勳。（軍方提供）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕國軍最精實的陸軍航空特戰指揮部涼山特勤隊，今支援搜救在花蓮登山失蹤的台北市消防局李盈勳，共出動13名特戰官兵，由萬榮鄉本地山青、山友帶路，搭直升機入山搜救，另有地面人員徒步上山，目前山區共計32人執行地毯搜救。
李盈勳3月1日失蹤，3月3日傍晚隊員下山求救，4日起展開搜尋，今天進入第4日，雖黃金72小時已過，且昨起氣候轉壞，山區飄起濃霧、降雨，但是為及早救人，今天上午再加派人力，陸軍航空特戰指揮部最精銳的涼山部隊也派出13員人力，今天上午約8時左右，分梯次從花蓮鳳林鎮搭乘空勤總隊直升機上山搜救，消防局則協請熟悉地形的當地太魯閣族獵人、山友帶路，「務必在最短時間內儘速救人」！
花蓮縣消防局表示，上午包括陸特13人、山青4人及山友2人搭直升機，另有地面部隊16人徒步上山，並協請空勤直升機視山區氣候狀況，空投救難所需物資。
北市消防局隊員李盈勳228連假時，與蔡智成、林耿偉2名消防局同事揪團爬花蓮南二子山，行程預計從恰堪溪、初見溪口入山，攀登岳界俗稱「大門牙」的險峻稜線，上南二子山後沿稜轉北往南二子山北峰，再下到二子山野溪溫泉泡湯。
但快樂的爬山泡湯之旅卻在第2天變調，李盈勳與隊友在3月1日於海拔1041公尺獵寮紮營，之後輕裝外出尋水源卻就此失蹤。
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