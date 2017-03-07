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自稱「小舒淇」偷名牌包被逮 當街「露奶」脫身

黃女當街拉起小可愛讓店家檢查。（記者曾健銘翻攝「爆料公社」）

2017-03-07  11:16

〔記者曾健銘／新北報導〕在網路自稱網紅、暱稱「小舒淇」的32歲女子黃芮溱，日前才因涉及多起網拍詐欺案遭新北市海山分局逮捕，孰料又有被害人爆料，本月17日，她拿著二手名牌包到精品店佯裝請店家估價，卻趁隙摸走5只名牌包，所幸店家及時發現將她攔下，黃女行竊不成，店家要求搜身，她竟當街脫衣「露點」，最後丟下包包後搭車離去，讓店家當場傻眼，事後到派出所報警。

被害的謝姓店長昨在臉書爆料，本月17日下午1時許，黃女拿著包包到新北市新莊區中正路的1間二手精品店估價，趁著店長忙碌時摸走5只小包包，推開門後就往外跑，他發現後及時將她攔住。

因懷疑黃女將其他偷來的小飾品藏在包包或衣物內，要求搜身，黃女一氣之下，先是脫下大紅色外套，拉起黑色小可愛以示清白，一次還不夠，5秒後又拉下細肩帶當街「露奶」，就在店家傻眼之餘，黃女趁隙搭上計程車離去，店家事後才帶著監視器畫面到派出所報案。

新莊分局表示，經連日追查昨日約談涉案的黃女，偵訊時其承認犯行，但未透露犯案動機，警訊後依竊盜罪嫌將她函送法辦。

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  • 黃女當街露點讓店家檢查。（記者曾健銘翻攝「爆料公社」）

    黃女當街露點讓店家檢查。（記者曾健銘翻攝「爆料公社」）

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