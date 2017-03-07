小偷流竄新竹到處犯案 監視器留蹤逃不過

2017-03-07 11:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕流竄新竹地區作案的徐姓竊嫌，遭通緝後四處躲藏到處犯案，然其蹤跡都被市警局的監視鏡頭拍到，警方因而迅速過濾出他的身分，清晨逮捕時，還起出多項贓物與毒品，全案擴大偵辦。

新竹市警局第三分局轄內近日發生數起竊盜案，經調閱警察局所建置CCTV監視系統比對，發現為同一犯嫌所為，警方依據其犯案影像與轄內治安人口逐一比對，鎖定嫌疑人徐男（36歲，有竊盜、毒品等前科）涉有重嫌，然徐嫌日前因竊盜而遭到新竹地檢署通緝在案，居無定所，使警方難以掌握其行蹤。

為盡速將徐嫌緝捕到案，警方組成專案小組擴大清查徐嫌可能藏匿處所，並發現徐嫌所使用的車輛，經常出沒於新竹市中華路一帶，專案小組經埋伏多時，清晨趁徐嫌取車之際，當場逮捕，且在其車內發現混合性毒品1包（毛重2.14公克，經初驗為海洛因反應）、失竊車牌1面、作案工具一批。

專案小組偵訊後，徐嫌坦承涉及多起汽機車竊案及住宅竊盜案，全案依竊盜、毒品、竊盜通緝，移請新竹地檢署偵辦，並持續追查其贓物流向及毒品來源，以達成斷根溯源目標。

第三分局分局長曹儒林表示，本次破案關鍵在於監視器畫面，徐嫌多次作案影像，都被警局CCTV監視器系統拍到，才能迅速鎖定犯嫌身分，偵破此次的連續竊案，呼籲竊賊宵小勿心存僥倖、以身試法，不要挑戰警方查緝犯罪的決心。