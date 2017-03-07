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屁孩堵人尋仇 打不贏轉身就逃

2017-03-07  11:07

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名66歲的張姓男子昨晚下班返家途中，遭2名陌生男子持球棒毆打尋仇，但因張男體型壯碩，身高180公分，這兩名男子下手後見打不贏，竟轉身逃跑，張男頭部受到輕傷，趕緊報警，警方調閱監視器後以車追人，已鎖定涉案人士，積極緝捕到案。

警方調查，張男在倉儲工作，生活單純，並未與人結怨。昨晚近7時許下班返回重新路4段巷內住處時遭陌生人從身後持鋁棒毆打，所幸有及時閃開，並未造成嚴重傷勢。

警方表示，目前懷疑是張男曾與公司同事發生口角，同事撂人尋仇，初步排除隨機傷人。警方調閱監視器後鎖定2名男子代步的車牌號碼，目前正以車追人，緝捕2人到案說明。

張男女兒取得鄰居提供的監視器畫面後上傳到臉書爆料公社，提醒晚歸民眾小心安全。

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  • 新北市三重一名張男昨晚返家時遭人持棍棒毆傷。（記者王宣晴翻攝）

    新北市三重一名張男昨晚返家時遭人持棍棒毆傷。（記者王宣晴翻攝）

  • 2名男子見打不贏張男，尋仇不到10秒便轉身逃跑。（記者王宣晴翻攝）

    2名男子見打不贏張男，尋仇不到10秒便轉身逃跑。（記者王宣晴翻攝）

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