有夠落漆！搶超商一路丟犯案工具反指引警方循線逮到搶匪

2017-03-07 10:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕有強盜前科的黃韋凱欠地下錢莊12萬元，受不了錢莊逼債，持鐵撬搶超商不成，為躲避追查，沿途丟犯案工具，反而指引警方4小時後逮到他。

基隆市中山一路OK超商昨天下午4時許，一名男子佯稱購買香菸，趁結帳時，持鐵撬搶奪超商，久撬不開收銀機後作罷。

搶嫌犯案後，為躲避追緝，沿途把犯案時穿的雨衣、安全帽、口罩、鐵撬丟棄路旁，再開著哥哥的轎車返家。

案發後，警方就沿著他丟棄的犯案工具，循線到他新北市坪林區住處，逮到35歲有強盜、毒品前科的黃韋凱。

黃供稱，他過年前在新北市汐止區山區賭場賭博，賭輸10萬元，因無力償還，向地下錢莊簽2張各6萬元本票。

黃稱，他還了地下錢莊4期，共3萬6000元，因遭地下錢莊逼債，才鋌而走險。

警訊後將黃依搶奪罪嫌函送法辦。