| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
評估無繼續吸毒傾向 土豪哥獲不起訴 經典賽 Live》郭俊麟先發失控 大聯盟重砲打回2分 宜蘭外海發生規模4.4地震 宜花都有感
 首頁 > 社會

有夠落漆！搶超商一路丟犯案工具反指引警方循線逮到搶匪

2017-03-07  10:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕有強盜前科的黃韋凱欠地下錢莊12萬元，受不了錢莊逼債，持鐵撬搶超商不成，為躲避追查，沿途丟犯案工具，反而指引警方4小時後逮到他。

基隆市中山一路OK超商昨天下午4時許，一名男子佯稱購買香菸，趁結帳時，持鐵撬搶奪超商，久撬不開收銀機後作罷。

搶嫌犯案後，為躲避追緝，沿途把犯案時穿的雨衣、安全帽、口罩、鐵撬丟棄路旁，再開著哥哥的轎車返家。

案發後，警方就沿著他丟棄的犯案工具，循線到他新北市坪林區住處，逮到35歲有強盜、毒品前科的黃韋凱。

黃供稱，他過年前在新北市汐止區山區賭場賭博，賭輸10萬元，因無力償還，向地下錢莊簽2張各6萬元本票。

黃稱，他還了地下錢莊4期，共3萬6000元，因遭地下錢莊逼債，才鋌而走險。

警訊後將黃依搶奪罪嫌函送法辦。

廣告
  • 黃韋凱走路搶超商，頭戴安全帽、穿著雨衣、戴口罩，持鐵撬犯案，犯案後一路丟，反指引警方追到他。（記者林嘉東攝）

    黃韋凱走路搶超商，頭戴安全帽、穿著雨衣、戴口罩，持鐵撬犯案，犯案後一路丟，反指引警方追到他。（記者林嘉東攝）

  • 黃韋凱搶奪超商，不到4小時後落網。（記者林嘉東攝）

    黃韋凱搶奪超商，不到4小時後落網。（記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 強盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：有夠落漆！搶超商一路丟犯案工具反指引警方循線逮到搶匪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.