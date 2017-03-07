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婦女節前送玫瑰花 平鎮警分局長獻上祝福

2017-03-07  10:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮警分局長張維鎮上午準備了玫瑰花，一一分送給分局女性員警與婦女志工們，預祝她們婦女節快樂，也感謝她們過去一年在自己崗位上辛勞的付出。

張維鎮說，兩性平權的時代早已來臨，平鎮警分局中有1/10的女性同仁，與男性員警一樣執行各項勤務工作，致力建立兩性平等觀念、營造兩性平等工作環境。

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  • 平鎮警分局長張維鎮（中）送玫瑰花，給女性員警與婦女志工們，預祝她們婦女節快樂。（記者周敏鴻攝）

    平鎮警分局長張維鎮（中）送玫瑰花，給女性員警與婦女志工們，預祝她們婦女節快樂。（記者周敏鴻攝）

  • 平鎮警分局長張維鎮（中）送玫瑰花，給女性員警與婦女志工們，預祝她們婦女節快樂。（記者周敏鴻攝）

    平鎮警分局長張維鎮（中）送玫瑰花，給女性員警與婦女志工們，預祝她們婦女節快樂。（記者周敏鴻攝）

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