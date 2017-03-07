女毒品通緝犯吞鑰匙 拚保外就醫？

2017-03-07 10:03

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣1名張姓女毒品通緝犯，昨晚於埔里鎮落網，張女眼見逃逸無望，疑似先吞鑰匙，解送南投地檢署時，檢警見她神情有異，她才坦承不想入監服刑，才吞鑰匙，送署立南投醫院救治，預計上午照胃鏡進一步確認。

據了解，張姓女子因毒品案件判刑確定，未按時報到入監服刑，昨晚在埔里鎮慈恩街知名巧克力店附近被眼尖的員警發現，上前逮人，她竟趁隙先吞隨身的3把鑰匙，才乖乖就範。

警方完成偵訊將張女解送南投地檢時，她才坦承吞鑰匙導致不適，檢警趕緊將人送醫觀察，上午進一步照胃鏡，若確認有吞鑰匙，將研究如何取出。