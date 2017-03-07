女模逆轉罵錯人？呂秋遠：污衊攻擊等同謀殺

2017-03-07 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模命案昨天出現逆轉，原本被羈押的梁女，被法院撤銷羈押，引起外界熱議；律師呂秋遠則提醒「你的一句話，他的一輩子」，若這女孩無罪，參與這場霸凌的人，當然要反省，「但是請記得那個點火與助燃的媒體，還有違反偵查不公開原則的那些人」。

呂秋遠在臉書上表示，只要是重大犯罪案件，偵查不公開，就是形同具文，新聞記者總是可以寫出非常好的故事，配合不知道哪裡來的畫面，以及偵查庭當中的所有真相，「但這些真假參半的消息，難道都是媒體自己捏造？都沒有警方透露？」

對於這樣的現象，呂秋遠也建議，不要提供任何的訊息給媒體，或是非檢調單位的人；雖然人性普遍八卦，但對於揭露案情過於詳細的報導，請勇於拒絕，因為要不就是假的，要不就是違反偵查不公開所取得的訊息。

呂秋遠說，若真要評論，最好也不要用污衊性的字眼攻擊這個人，因為如果他沒做，等同於謀殺他，若他有做，或許很計較，「你隨意打兩個字，他在會告你公然侮辱後，讓你一個月開一次庭」。

呂秋遠強調，偵查不公開，不是為了保障犯罪者的人權，而是為了保障自己的人權，你不會知道自己有天會不會突然被誤會，然後一輩子被傳聞定型為壞人，「真相只有一個，但是只有上帝知道」。