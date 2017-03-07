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富少李宗瑞性侵9女 高院更一審判39年2月

2017-03-07  10:16

〔記者楊國文／台北報導〕富少李宗瑞被控迷姦、偷拍多名女被害人，其中性侵、偷拍5名女子已被判刑20年定讞，高等法院更一審今再針對李對9名女子涉強制性交、乘機性交部分，各處4年10月至5年2月不等徒刑，共判39年2月。還可上訴。

服刑中的李宗瑞因之前主動表明不出庭聆判，今未到庭，無法得知他對判決看法。

李宗瑞被控98年8月起，到台北市的信義區知名夜店把妹，認識女模、女性友人，竟心生歹念，以安眠藥入香檳、礦泉水等手法騙被害人喝下，對30人性侵、偷拍，還錄下性侵過程視為戰利品收藏，另有4人雖是自願和李上床，也被偷拍而不自知。

檢方依李宗瑞涉犯加重強制性交等罪起訴，並求刑30年。高等法院三年前依妨害性自主罪及妨害秘密罪，判處他79年7月，應執行有期徒刑上限的30年徒刑。

案件上訴到最高法院，最高法院認定李宗瑞性侵、偷拍5名女子部分有罪，判李30年徒刑定讞，他另被控性侵9名女子部分則撤銷，發回高等法院更一審。

在李宗瑞性侵、偷拍案的民事賠償部分，除了高等法院之前判李必須賠17名女子2745萬元案，全案上訴最高法院審理後，最高法院已判李宗瑞須賠償3女各200、230、200萬，共630萬元定讞，另有14名被害人向李求償案還在審理中。

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  • 犯下多起性侵偷拍案的李宗瑞出庭狀況，高等法院更一審今再針對李對9名女子涉強制性交、乘機性交部分，各處4年10月至5年2月不等徒刑，共判39年2月。還可上訴。（資料照）

    犯下多起性侵偷拍案的李宗瑞出庭狀況，高等法院更一審今再針對李對9名女子涉強制性交、乘機性交部分，各處4年10月至5年2月不等徒刑，共判39年2月。還可上訴。（資料照）

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