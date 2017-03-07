新北金山惡夜大火… 刑事局副局長父命喪火場

2017-03-07 09:28

〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕新北市金山區昨夜一場大火燒死在臥室睡覺的呂姓老翁及其郭姓看護，警、消在現場協助家屬處理後事時，發現死者的第三個兒子，竟是現任刑事局副局長呂春長。而呂副局長的兄弟姊妹，也分別在商界、學術界有亮眼的表現。但養育他們的父親卻被一場大火帶走，令人感到不勝唏噓。

據了解，93歲的呂翁共育有7名子女，早期以買賣家禽維生，每個子女都有優異的表現，但因行動不便，住在環金路上的平房，平時生活都由83歲的郭姓看護協助。

呂春長趕到現場後，強忍悲傷，拿起電話聯繫家人以及處理父親的後事，金山警分局及新北市消防局也給予大力的協助，立刻派出鑑識人員及請火調科長前往勘驗起火原因。

家屬表示，呂翁的臥室內有個老舊的電暖器，推測是因為電線走火，才會發生火警；而調查人員初步查驗，也認為是臥室內的電暖器起火，引發火災。

第一時間帶隊前往救援的金山分隊小隊長邱豐洲指出，起火的民宅位於台二線環金路旁，剛好在24小時超商旁邊，值班的店員發現火光後，立刻撥打電話求援，趕赴現場時，房子已經全面燃燒，火舌也從門、窗竄出，火勢猛烈；馬上請同仁佈三條水線噴水滅火；雖然迅速將火勢撲滅，但卻在主臥室中找到兩具燒焦的遺體，趴在地上，有逃生跡象，可惜濃煙太大，兩人遭嗆昏後燒死。

救災人員也指出，該平房內部又使用大量的易燃材質隔間，一旦起火就會迅速燃燒，火勢猛烈。

新北市政府消防局第六救災救護大隊提醒民眾，天氣寒冷使用電暖器取暖時，要注意電線及電暖器是否老舊，不要使用延長線串接過多電器且要有傾倒自動斷電裝置，電暖爐切勿靠近衣物、棉被，避免溫度過熱引發火災。