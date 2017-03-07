新北金山惡夜大火… 刑事局副局長父命喪火場
2017-03-07 09:28
〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕新北市金山區昨夜一場大火燒死在臥室睡覺的呂姓老翁及其郭姓看護，警、消在現場協助家屬處理後事時，發現死者的第三個兒子，竟是現任刑事局副局長呂春長。而呂副局長的兄弟姊妹，也分別在商界、學術界有亮眼的表現。但養育他們的父親卻被一場大火帶走，令人感到不勝唏噓。
據了解，93歲的呂翁共育有7名子女，早期以買賣家禽維生，每個子女都有優異的表現，但因行動不便，住在環金路上的平房，平時生活都由83歲的郭姓看護協助。
呂春長趕到現場後，強忍悲傷，拿起電話聯繫家人以及處理父親的後事，金山警分局及新北市消防局也給予大力的協助，立刻派出鑑識人員及請火調科長前往勘驗起火原因。
家屬表示，呂翁的臥室內有個老舊的電暖器，推測是因為電線走火，才會發生火警；而調查人員初步查驗，也認為是臥室內的電暖器起火，引發火災。
第一時間帶隊前往救援的金山分隊小隊長邱豐洲指出，起火的民宅位於台二線環金路旁，剛好在24小時超商旁邊，值班的店員發現火光後，立刻撥打電話求援，趕赴現場時，房子已經全面燃燒，火舌也從門、窗竄出，火勢猛烈；馬上請同仁佈三條水線噴水滅火；雖然迅速將火勢撲滅，但卻在主臥室中找到兩具燒焦的遺體，趴在地上，有逃生跡象，可惜濃煙太大，兩人遭嗆昏後燒死。
救災人員也指出，該平房內部又使用大量的易燃材質隔間，一旦起火就會迅速燃燒，火勢猛烈。
新北市政府消防局第六救災救護大隊提醒民眾，天氣寒冷使用電暖器取暖時，要注意電線及電暖器是否老舊，不要使用延長線串接過多電器且要有傾倒自動斷電裝置，電暖爐切勿靠近衣物、棉被，避免溫度過熱引發火災。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 經典賽》輸給以色列 韓網友痛罵150億哥
- 南韓輸以色列 經典賽首戰就爆冷
- 極品絕配收視開紅盤 演員出賣邵雨薇
- 新北擬推刺網管制3措施 漁民反彈
- 銳回鍋桃猿 盼放寬好球帶
- 經典賽》以色列取消賽前練習 批評賽程不公平
- 自由廣場》新任監委可著力的地方
- 上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪
- 經典賽》差點被這球婊掉 以國打者跟主審說3個字（影音）
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 卡里善之樹 枯木重生開傘花
- 美田納西爆發H7禽流感 禽肉禁輸台
- 香港特首選舉 張德江：北京有權過問
- 品質監測計畫查驗8種藥 最晚6月底公布結果
- 解台東醫護荒 衛福部長想對策
- 業成去年獲利新高 配發4元現金股利
- 反北宜直鐵 10團體：環境惡夢
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉與其大法官下海 不如陪審團上陣
- 台灣步槍子彈外銷 傳美多家軍火商搶進談合作
- 天海祐希半夜失眠拿菜刀 靠這一招紓壓
- 經長挺生技︰國營事業金援三領域
- 險侵權 台南國際兒童電影節改名
- 國民黨主席選舉 媒體民調：郝龍斌第一
- 五迷你也敢惹？強國歌唱節目二度無視五月天
- 促銷台中特產 林佳龍穿「水果裝」超吸睛
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 婦聯會發函衛福部 表達捐款160億
- 醫病》貨卡運將拚生計滿口爛牙 牙醫施巧手回春
- 3/7重要財經新聞一覽
- 史博威飆速 桃猿教練團驚豔
- 我會翻臉！ 新郎這樣被惡整 網友超火大...
- （影音）林進列3大條件 公開替母徵男友
- 文化部辦《國家語言發展法》公聽會
- 投2局6上6下 殷仔：回到正常感覺
- 劇透／《羅根》編劇透露刪減內容 變種人滅絕真相
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 用官僚舊思維做事 中研院士陳良博︰生技業對蔡政府很失望
- 高鐵轉乘機捷 16分鐘就到機場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Japan association name change mulled
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新北金山惡夜大火… 刑事局副局長父命喪火場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分