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女模命案》梁女獲釋後疑私訊道歉 哭訴想見陳女最後一面

2017-03-07  09:42

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模命案昨日出現逆轉，原本兇嫌程宇指證是全案主謀的女模梁思惠被撤銷羈押，而她在獲釋後對陳家人傳訊息道歉，陳姓女模姐姐的男友也在臉書上公開梁思惠的道歉訊息，她在內容中強調，「我愛她（陳姓女模）的程度遠勝過那個垃圾（程宇）」。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，梁思惠昨日下午獲釋後，晚間8點多她本人疑似用臉書傳訊息向陳家人道歉，陳姓女模姐姐的男友也在臉書上公開梁思惠的道歉訊息截圖。梁思惠自責地說都怪自己當初一直被騙，以為是陳姓女模和有人吵架所以躲起來，沒想到會發生這麼可怕的事，但自己連她最後一面都沒見到，心真的很痛。

梁思惠說，自己這幾天都在看守所吃素念經，希望能把功德迴向給陳女，但又要強忍悲痛情緒不影響到辦案，強調現在唯一的心願就是在陳女火化之前可以見她最後一面。最後梁思惠則說：「我真的想見她，沒有一天不想她，我愛她（陳女）的程度遠勝過那個垃圾（程宇）。」

不過陳姓女模姐姐的男友在公開截圖時則警告梁思惠「別再騷擾陳家人」，強調梁思惠不管在不在現場都是共犯，不會有人相信她對此事完全不知情，也不可能讓她去見陳女最後一面。

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  • 梁思惠昨日下午獲釋後，晚間8點多她本人疑似用臉書傳訊息向陳家人道歉，並強調自己的心願是見陳姓女模最後一面。（資料照，記者邱俊福攝）

    梁思惠昨日下午獲釋後，晚間8點多她本人疑似用臉書傳訊息向陳家人道歉，並強調自己的心願是見陳姓女模最後一面。（資料照，記者邱俊福攝）

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