舊式電暖器奪2命 刑事局副局長父命喪火窟
2017-03-07 08:39
新北市金山區環金路民宅昨晚火警，93歲呂姓老翁與看護他的83歲郭姓婦人，疑使用電暖器取暖不慎，引發火災，雙雙命喪火窟。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山區環金路民宅昨晚火警，93歲呂姓老翁與看護他的83歲郭姓婦人，疑使用舊式電暖器取暖不慎，引發火災，雙雙命喪火窟；呂翁的兒子、刑事局副局長呂春長獲報趕抵，見父親被燒成焦屍，與家人抱頭痛哭。
呂春長是在今天凌晨1時30分獲報，趕抵現場，見到父親遺體被燒到不成人形，與在當義工的姊姊相擁而泣；金山分局長林武宏、副分局長蘇有義則全程陪同，場面哀戚。
呂翁與郭婦的遺體已於今天凌晨3時移往板橋殯儀館，待檢察官相驗釐清死因。
新北市金山區環金路民宅昨晚11時45分發生火警。
金山分隊小隊長邱豐洲表示，起火的一層民宅位於台二線環金路旁，剛好位處24小時超商旁，店員發現火光後，立刻撥打電話求援。
消防人員昨晚趕赴現場時，民宅已全面燃燒，雖然迅速佈3條水線，將火勢撲滅，但仍來不及救出屋內2人。
消防員清理火場時，在主臥室地板找到2具燒屍，2人都趴在地上，有企圖逃生跡象，可惜因濃煙太大，2人均遭嗆昏後燒死。
臥室內有1台被燒毀的舊式電暖器，消防員初步研判是電暖器老舊導致電線走火引發火災。
新北市消防局第六救災救護大隊呼籲民眾，天冷使用電暖器取暖，要注意電線與電暖器是否老舊，嚴禁與其他電器用品共用延長線；此外，電暖器也不要靠近衣物、棉被，以免過熱引發火災。
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