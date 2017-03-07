高雄深夜傳火警 一旁出租停車場9輛汽車燒毀

2017-03-07 08:34

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區大順一路一棟建物，昨晚11點多發生火警，消防局出動23車77人前往搶救，現場是2樓加強磚造建築物旁空地出租作為汽車停車場用，火勢在半個小時後撲滅，9輛汽車燒毀，無人員受傷受困，現場拉起封鎖線等待鑑識人員調查起火原因。。