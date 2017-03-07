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女模命案聯想到「媽媽嘴」 他曾說：恐怖的是人云亦云...

2017-03-07  07:22

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模命案昨天上演大逆轉，原被指涉有重嫌、疑為共犯的女模梁思惠，被撤銷羈押，等於被白關3天。而峰迴路轉的案情，也讓不少網友聯想到當年八里雙屍命案的咖啡店老闆呂炳宏，對此呂炳宏相當感嘆，表示梁女比當時的他還好。

發生於2013年的媽媽嘴命案，富商陳進福和實踐大學副教授張翠萍夫婦，被發現陳屍在淡水河岸邊，檢警偵查結果，兇手為「媽媽嘴」女店長謝依涵，當時她還緊咬老闆呂炳宏等3人犯案，不過後來3人皆排除涉案，謝依涵三度被判死刑，今年首度改判為無期徒刑。事後呂炳宏曾接受媒體訪問，他當時語重心長地說，「最恐怖的不是謝依涵，是整個社會人云亦云」。

《東森新聞雲》報導，陳姓女模命案至今的發展，兇嫌程宇的女友梁思惠原被指涉有重嫌，臉書被灌爆罵翻，如今檢方認為罪證不足，法官裁定撤銷羈押，網友紛紛聯想到當年曾被誣陷的呂炳宏。

呂炳宏昨被問到梁女獲釋的問題，大笑說：「又是被人家講講就抓進去嗎？」「這個劇情聽起來好耳熟...」他提到，當時自己也被外界未審先判，只能想辦法找證據。他說「犯人有說謊的權利」，如果被賴，就只能想辦法提出證據，保護自己、證明清白。當年他被法院裁定300萬交保，妻子2小時籌足現金，聽到梁女無保獲釋，他則說「梁女比我好。」

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  • 梁思惠昨被撤銷羈押。（資料照，記者邱俊福攝）

    梁思惠昨被撤銷羈押。（資料照，記者邱俊福攝）

  • 呂炳宏當年被捲入媽媽嘴命案，歷經低潮，但現在樂觀面對生活。（資料照，記者王宣晴攝）

    呂炳宏當年被捲入媽媽嘴命案，歷經低潮，但現在樂觀面對生活。（資料照，記者王宣晴攝）

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