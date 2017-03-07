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新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
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新北火警2死 刑事局副局長父罹難

2017-03-07  05:49

〔即時新聞／綜合報導〕新北市金山環金路昨天深夜11時發生民宅火警，造成2人死亡，媒體報導，死亡的93歲呂姓老翁是刑事局副局長呂春長的父親，詳細起火原因尚待調查。

金山分隊小隊長邱豐洲表示，起火的民宅位於台二線環金路旁，剛好位處24小時超商旁，店員發現火光後，立刻撥打電話求援。消防人員趕赴現場時，已經全面燃燒，馬上佈3條水線救援；雖然迅速將火勢撲滅，但卻在主臥室中找到2具燒焦的屍體，趴在地上，有企圖逃生跡象，可惜濃煙太大，2人遭嗆昏後燒死，臥室內有1台燒毀的老舊電暖器，不排除是因電器老舊導致電線走火引發火災。

《蘋果日報》報導，死者是93歲呂姓老翁及83歲郭姓婦人，郭女擔任看護平日照顧呂男生活起居，火警發生後呂翁的兒子呂春長也到場處理。

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  • 新北市金山區火警造成2死，刑事局副局長呂春長的父親命喪火窟。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市金山區火警造成2死，刑事局副局長呂春長的父親命喪火窟。（記者吳昇儒翻攝）

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