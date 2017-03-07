醉漢「傷心」愛情史 拖累7警、救護車
2017-03-07 05:59
〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子酒後疑似聊到感情問題，自稱心肌梗塞叫救護車到場，但不願意救護人員為他量血壓，躺在救護車上說了對友人15分鐘的愛情史，直呼「傷心」，最後在急診室又對保全罵三字經、拉扯，大批警力到場，陳男還硬是抬槓了半小時，癱瘓兩間派出所警力，不久陳男疑似心病好了，沒有就醫坐計程車離開，警方指出未來將針對陳男公然侮辱偵辦。
50多歲的陳姓男子，今日凌晨3時許在友人家喝酒，疑似喝酒聊到愛情史「傷心」，突然自稱心肌梗塞，想到醫院就醫，不過上了救護車後，不願讓救護人員量血壓，還意圖與救護人員拉扯，最後乾脆躺在擔架上與朋友訴衷情。
醫護人員受不了，通報警方陳男有攻擊傾向，陳男得知救護人員報警，才決定要到成大醫院，但途中又改口要送到部立台南醫院。到了急診室後，陳男將怒氣出在保全上，從擔架上跳起來，質問保全推擔架推得太用力。
陳男一路從急診室追到醫院外，保全大聲要制止陳男，沒想到卻被飆罵三字經，由於前陣子東區診所傳出有醫療暴力行為，警方不敢輕忽，陸續派遣3網警力，共5名警員與2名幹部還有救護車2位救護員，在急診室外頭待命。
直到約30分鐘後，陳男與眾警聊天、抱怨醫院保全態度不佳，最後終於覺得身體狀況有好轉，警方幫他叫了計程車，才讓陳男離開。不過保全不滿遭罵三字經，將對陳男提告，警方全案將往公然侮辱罪嫌偵辦。
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