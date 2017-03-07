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金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
 首頁 > 社會

金山民宅火警 2人喪命

2017-03-07  01:20

〔中央社〕新北市金山區一處1樓民宅昨天深夜發生火警，消防員抵達時民宅已全面燃燒，火勢雖很快撲滅，但不幸1男1女命喪火場。

新北市消防局昨天晚間11時45分接獲通報，金山區環金路一處1樓民宅發生火警，消防局立刻派員前往灌救，警消抵達時民宅已全面燃燒，消防人員立刻布水線灌救，火勢在今天凌晨0時12分撲滅，燃燒面積約20坪。

警消清理火場時，發現屋內93歲呂姓男子，和83歲看護郭女已明顯死亡，警方已在現場拉起封鎖線，待鑑識人員前往採證。

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