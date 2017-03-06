女模命案抓錯人？ 中市警：先有人才有案

2017-03-06 23:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓女模被性侵害通緝犯程宇殺害命案，外界質疑台中市警局六分局偵查隊「抓錯人」，害得程宇的女朋友梁思惠被無辜羈押，中市警局六分局強調，此案是先有人（留置程宇與梁女），才有案（得知命案），程宇被留置的12小時後，他才承認殺人，卻又指證梁女教唆，梁女雖否認，但留置時間24小時即將屆滿，「誰敢輕率釋放梁女？」，只能先依殺人罪移送2人，辦案過程無瑕疵，也沒有所謂的「抓錯人」。

中市警局六分局指出，陳姓女模命案，原本只是行蹤不明，家屬3月1日向板橋派出所通報「協尋」，程嫌與梁女3月2日投宿台中市，陳女的家人向中市警察局第六分局報案後，也還是「協尋」，台中市警方與家屬都不知陳女已遇害。

中市警局六分局在3月2日中午留置2人，發現程嫌講話有諸多疑點，懷疑案情不單純，由台中市警局成立專案小組，指派市警局刑大、鑑識中心加入，事隔將近12小時，程嫌一直到3月3日凌晨0時30分，才坦承殺害陳女。

台灣法律規定，嫌疑人只能留置24小時，這24小是警檢共用，警方與檢察官要在24小時內進一步處置，不是釋放，就是交保或羈押，中市六分局偵查隊長張國益說，程宇死咬梁女教唆，梁女一再否認，警察對2人說法都半信半疑，但是調閱與過濾監視器查證，需要一段時間，24小時留置時間即將屆滿，只能先移送給檢察官，再進行後續偵查，試問，程宇死咬梁女，警方豈敢輕率釋放梁女？豈敢不移送梁女？

張國益強調，程宇的話，不能盡信，梁女否認涉案，也不能盡信，兩人講的話，警方都是半信半疑，還要進一步查證，歷經週六與週日調閱梁女住處附近監視器，才確認程宇說謊，趕緊告知承辦檢察官。

至於媒體報導，警方從梁女的手機定位，發現案發時梁女在犯案的大樓內，台中市警局六分局說，梁女的手機遺失了，雖已辦新手機，但尚未去拿取，警方根本就沒有定位，是媒體記者胡亂報導。