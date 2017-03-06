女模命案抓錯人？ 中市警：先有人才有案
〔記者張瑞楨／台中報導〕陳姓女模被性侵害通緝犯程宇殺害命案，外界質疑台中市警局六分局偵查隊「抓錯人」，害得程宇的女朋友梁思惠被無辜羈押，中市警局六分局強調，此案是先有人（留置程宇與梁女），才有案（得知命案），程宇被留置的12小時後，他才承認殺人，卻又指證梁女教唆，梁女雖否認，但留置時間24小時即將屆滿，「誰敢輕率釋放梁女？」，只能先依殺人罪移送2人，辦案過程無瑕疵，也沒有所謂的「抓錯人」。
中市警局六分局指出，陳姓女模命案，原本只是行蹤不明，家屬3月1日向板橋派出所通報「協尋」，程嫌與梁女3月2日投宿台中市，陳女的家人向中市警察局第六分局報案後，也還是「協尋」，台中市警方與家屬都不知陳女已遇害。
中市警局六分局在3月2日中午留置2人，發現程嫌講話有諸多疑點，懷疑案情不單純，由台中市警局成立專案小組，指派市警局刑大、鑑識中心加入，事隔將近12小時，程嫌一直到3月3日凌晨0時30分，才坦承殺害陳女。
台灣法律規定，嫌疑人只能留置24小時，這24小是警檢共用，警方與檢察官要在24小時內進一步處置，不是釋放，就是交保或羈押，中市六分局偵查隊長張國益說，程宇死咬梁女教唆，梁女一再否認，警察對2人說法都半信半疑，但是調閱與過濾監視器查證，需要一段時間，24小時留置時間即將屆滿，只能先移送給檢察官，再進行後續偵查，試問，程宇死咬梁女，警方豈敢輕率釋放梁女？豈敢不移送梁女？
張國益強調，程宇的話，不能盡信，梁女否認涉案，也不能盡信，兩人講的話，警方都是半信半疑，還要進一步查證，歷經週六與週日調閱梁女住處附近監視器，才確認程宇說謊，趕緊告知承辦檢察官。
至於媒體報導，警方從梁女的手機定位，發現案發時梁女在犯案的大樓內，台中市警局六分局說，梁女的手機遺失了，雖已辦新手機，但尚未去拿取，警方根本就沒有定位，是媒體記者胡亂報導。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 經典賽Live》台灣當心！以色列開幕戰延長賽爆冷勝南韓
- 經典賽》震撼！林昌勇掉分 以色列延長賽擊敗南韓
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 管囚17年 林文蔚畫出監獄百態
- 大便不擦會怎樣？ 醫生：爛掉還陰道發炎！
- 〈熱門族群〉物聯網＋工業4.0 工業電腦今年走俏
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 經典賽》台灣對以色列 球評馮勝賢：「很難打！」
- yes123調查︰9成6畢業生欲入職場 6年新高
- 白沙屯媽來到彰化市 今晚選擇駐駕地點是‧‧‧
- 台電重估 3核電廠除役 經費翻倍至6200億
- 櫻花開了 新竹公園粉繽紛
- 小港醫院與日本信州大學附醫合作備忘錄 加強醫護人員交流
- 中信金廣招菁英 鼓勵年輕人勇敢逐夢
- 【愛讀書】 《河上柏影》
- 台人赴韓詐騙案 外交部證實「許馥雅」為鄧分身帳號
- 香港特首選舉 張德江：北京有權過問
- 裕民去年首度虧損 仍配息0.75元
- 《美女與野獸》同性戀惹議 俄反同議員促禁映
- 頭份下公園改善工程犧牲老樹？民眾盼保留
- SBL季後賽》「團隊魂」扳倒勇士 璞園聽牌
- 八斗書屋 專為漁家收集藏書
- 《比利林恩》鮮肉喬歐文 搭上影后艾瑪史東
- 龍山寺再減爐 5月5日起僅留一座爐供信眾插香
- 搶過路財！ 名間921地震斜塔發光
- 全球AI圍棋最前線 王銘琬第一手觀察
- 澎湖縣政府受理清明機票登記 滿足交通需求
- 亞東關係協會 決更名為「台日關係協會」
- 陳育緹扮女柯瑞 率滬江神逆轉
- 農業缺工嚴重 市府招考月領50K 要30人來183人
- 〈品牌故事〉林榮德高中畢業接手 市場已遍布歐美中國
- 柳川抽取地下水？ 中市水利局長：絕對沒有
- 核能最便宜？ 台電自打臉
- 自由共和國》黃敬倫／全球化 菸害防制 領導力
- 〈體檢家庭風險〉孩子暴力內化 小心網遊
- 經典賽直擊》歷史性首勝 以色列王牌:生涯最難忘一天
- 張敏爆包養新歡 急替「夫君」喊冤
- 愛河鐵人賽 千人競逐
- 虎尾溪堤砍92棵樹 公所：造新地景
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
標題：女模命案抓錯人？ 中市警：先有人才有案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email