2台女赴韓涉詐騙 江女到南韓隔天就被抓
2017-03-06 23:59
〔即時新聞／綜合報導〕台灣女子江芸儀與鄧姓女子2月中前往南韓後失聯，江女母親心急如焚尋找，引發台、韓媒體及網友關注，結果2人卻是在南韓涉及電信詐騙被捕，鄧女更使用了假名「許馥雅」，由於第一時間外傳和江女是和一名許姓女子到南韓，不過鄧女及許女其實為同一人。
鄧女和江女分別於2月12日及14日赴韓，2人因涉及詐騙案，分別在14日和15日被捕。
江母表示，女兒在2月14日抵達南韓後就失聯，她在2月25日向桃園警局報案，駐南韓代表處得知後，當晚即聯繫南韓警方，請求協尋；另一方面，江母將江女失聯一事於3月2日上傳臉書，引發關注，有媒體指出，與江女結伴到南韓的「許女」也失聯，但外交部並未接獲許女家屬通報失聯。
駐南韓代表處則是在2月27日依照江母提供的江女個資，向南韓警方報案；而鄧女在2月28日寫信給駐韓處尋求協助，駐韓處在3月3日接獲鄧女信函後，於3月4日下午探望鄧女，並依其提供的聯絡方式通知家屬。
台灣時間3月4日晚間10點多，南韓警方通知駐韓處，江女涉及電話詐騙被捕，外交部隨即聯繫江母告知此事。
駐韓處在3月6日上午探視江女，江女表示和鄧女認識，鄧女除了在臉書用本名開帳號，還用假名「許馥雅」，所以媒體報導所指「許女」，也就是鄧女，鄧女及許女其實為同一人。
外交部晚間表示，駐韓處與韓警一直保持密切聯繫，由於江女被捕時表示不願通知中華民國政府，且因韓警受理駐韓處報案後，朝尋失蹤人口方向偵辦，所以駐韓處未能在江女被捕第一時間得知相關情形。
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