男偷920公斤鐵桶 「志村健」禿頭露餡被抓收押
2017-03-06 23:59
〔記者陳文嬋／高雄報導〕楠梓分局今表示，高市1名柯姓通緝犯上個月見楠梓區1處空地擺放1個重達920公斤鐵桶，他竟異想天開夥友雇用司機出動吊車，當著屋主母親面前，將鐵箱吊掛上車後，直接載到資源回收廠，18萬變賣3萬多元，卻因柯男禿頭貌似「志村健」露餡，警方3日見他逛大街，攔查起獲1包毒品送辦，法官4日將他收押。
高市1名游姓男子從事環保回收工作，自行打造環保油水分離鐵桶，長、寬、高2公尺、重達920公斤，價值約18萬元，放在楠梓區1處空地上，不料柯姓通緝犯（42歲）上個月路過發現，他竟夥同綽號「回收仔」友人，以2000元雇用陳姓司機出動吊車，大白天當著游母面前，將鐵箱吊掛上車後，直接載到資源回收廠，變賣現金3萬多元。
楠梓所據報調閱路邊監視器畫面，赫見貌似日本諧星「志村健」的禿頭男子，清查發現是柯姓治安人口，鎖定他涉嫌重大，後勁所3月3日見他出沒加昌路，上前盤查發現他是竊盜通緝犯，身上起獲1包安非他命，將他帶回警局偵辦。
警方表示，柯男到案否認偷竊他人財物，辯稱鐵桶是他所有，卻無法提出證明，但警方不是省油的燈，找來陳姓司機到案說明，指認柯男與友人要求他，把鐵桶載往大社區1處資源回收廠，現場變賣3萬4千多元。
警方指出，柯男很狡猾，意圖以消費糾紛，誤導警方辦案，但有多人指證歷歷，經查他涉及製冰機、鐵管、自行車等多起竊案，警訊後將他依竊盜、毒品等罪嫌送辦，法官4日將他裁定收押。
警方另查出梁姓資源回收廠老闆涉嫌收贓，訊後將他依法送辦，將深入追查另1名在逃共犯。
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