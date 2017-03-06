臉書曾發文「醉的好爽」 如今無照、酒駕撞死人

2017-03-06 23:39

〔記者曾健銘、王定傳、徐聖倫／新北報導〕新北市37歲男子蔡正為，今日晚間近7時許酒駕行經新莊區中正路、明志路三段交叉口，因精神恍惚誤踩油門，撞進待轉機車車陣中，造成1死12傷，警方追查，蔡男不僅酒駕還無照駕駛，貪杯的他，還曾在臉書發文「醉的好爽」，如今卻酒駕撞死人，必須面臨過失致死、公共危險的刑責。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆