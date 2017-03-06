數十警力圍捕槍擊犯 警匪開槍對峙

2017-03-06 22:46

首次上稿：21:42

更新時間：22:46

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市今晚驚傳警匪開槍對峙！男子詹耀鈞、吳秉軒昨天在彰化市與黃姓男子疑因協調感情問題起衝突，詹男對空鳴槍示警，再朝黃男住處開槍警告，旋即與吳男藏匿在某賓館。

彰化警方今晚據報派出數十名警力荷槍實彈趕往現場，將走出賓館的吳男逮獲，詹男躲回賓館頂樓並對空鳴槍，警方回射4發子彈，雙方對峙數十分鐘，詹男甚至以槍抵住腦門準備自戕，警方找來其父親動之以情，總算打消尋死念頭，被警方帶回漏夜偵訊。

黃姓男子向彰化警分局報案指出，昨天凌晨他因協助處理朋友感情糾紛，與詹男（27歲）、吳男（22歲）在彰化市崙美路與向陽街路口發生爭執後，詹男現場對空開1槍，他嚇得趕緊逃回住處，沒想到當天清晨起床後，發現一樓遭人開槍，子彈貫穿一樓鐵捲門後，再貫穿鋁門窗玻璃，彈殼1顆遺留在馬路上。

彰化警分局偵查隊據報調閱路口監視器追查，鎖定詹男、吳男藏匿在彰化市三民路一家賓館內，今晚偵查隊數名刑警趕往現場，正好撞見走出賓館的詹男、吳男，警方拔槍喝令「不准動！」將吳男當場逮獲，詹男逃回賓館頂樓叫囂，並對空開1槍，警方見狀立即連開4槍反制。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦得知現場開槍，立即申請保安隊霹靂小組支援，現場頓時湧入數十名荷槍實彈的員警，刑警大隊長鄢志豪、彰化警分局長陳順和也到場指揮部署，對詹男心戰喊話，不料詹男竟持槍抵住自己腦門嗆聲「我要自殺！」警方立即安撫其情緒，並請其父到場勸說，警匪在對峙數十分鐘後，詹男終於晚間8時30分棄械投降。

警方現場起出改造手槍1把、子彈1發，詹、吳2嫌則由警方漏夜偵訊，擴大偵辦中。

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