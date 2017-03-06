酒駕暴衝車禍釀1死12傷 影片曝光
2017-03-06 21:54
〔記者曾健銘、王定傳、陳恩惠／新北報導〕新北市新莊區中正路與明志路口，今晚間6時許1輛小轎車暴衝，撞倒多輛機車，釀成13位民眾受傷，其中1人送醫不治；肇事影片曝光，只見一輛貨車經過後，肇事的男子蔡正為駕駛的汽車緊跟在後，直接把機車撞倒，令人怵目驚心！
據了解，37歲的蔡男是食品公司業務員，今晚在龜山與客戶聚餐吃飯還喝酒，結束後酒駕上路，準備返回新北市八里住家，卻在新莊肇事；蔡正為呼氣酒測值竟達每公升0.59毫克，卻向警謊稱「剎車失靈」。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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