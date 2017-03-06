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酒駕慣犯暴衝撞死1騎士 警：駕照去年已被吊扣！

2017-03-06  21:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市37歲男子蔡正為，今晚近7時許酒駕暴衝猛撞路邊待轉機車，造成13名機車騎士輕重傷，其中60歲鄭姓男子傷重不治，警方追查，蔡男不僅酒測值高達0.59，其還是名酒駕慣犯，駕照在去年10月已被吊扣，但其仍繼續無照駕駛，如今又酒駕肇事，讓警員痛斥：「真是可惡！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 酒駕肇事的男子蔡正為。（記者曾健銘攝）

    酒駕肇事的男子蔡正為。（記者曾健銘攝）

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相關關鍵字： 吊扣 暴衝 酒駕 酒駕慣犯 駕照
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