酒駕慣犯暴衝撞死1騎士 警：駕照去年已被吊扣！

2017-03-06 21:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市37歲男子蔡正為，今晚近7時許酒駕暴衝猛撞路邊待轉機車，造成13名機車騎士輕重傷，其中60歲鄭姓男子傷重不治，警方追查，蔡男不僅酒測值高達0.59，其還是名酒駕慣犯，駕照在去年10月已被吊扣，但其仍繼續無照駕駛，如今又酒駕肇事，讓警員痛斥：「真是可惡！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆