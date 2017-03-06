男子酒駕暴衝待轉區 路人：就像打保齡球一樣！

2017-03-06 20:48

〔記者曾健銘／新北報導〕又是酒駕！37歲蔡姓男子，今日晚間近7時許，駕駛休旅車行經新北市新莊區中正路、明志路三段交叉口，因酒駕精神不濟，誤踩油門暴衝猛力撞擊待轉區，波及10多台機車，造成13名機車騎士4重傷、9輕傷，其中1名騎士到院前無呼吸心跳，目前仍在搶救中，讓目擊路人驚呼：「太可怕了，就像打保齡球一樣！」

警方初步調查，蔡男的酒測值為0.59，目前已被帶回交通分隊偵訊，全案將依公共危險、過失傷害罪嫌偵辦。