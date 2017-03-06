梁姓女模鄰居：之前常看到疑似兇手男在樓下

2017-03-06 21:27

〔記者鄭景議／台北報導〕女模命案今日有大逆轉，本來涉嫌甚深的梁姓女模被認為案發時不在現場；對此梁姓女模住家附近的鄰居說：「跟她不太熟，但是這兩個禮拜常常看到一個男的在樓下等她，也許就是那個兇手。」

梁姓女模的鄰居表示，平時常常跟梁母打招呼，但是跟梁女不太熟，沒有講過話，但是有看到一個男的最近兩個禮拜常常出現，並在樓下等她，也許是程宇，但是沒辦法很肯定。

鄰居說，梁媽媽似乎是在君悅飯店工作，爸爸以前是退休警察，都是外省人，媽媽比較常跟鄰居打交道，兩個小孩就比較沒有往來。

也有鄰居表示，之前梁爸爸辦葬禮時，才有看到梁女，但是平時沒有往來，也很少看到梁女在住家附近。