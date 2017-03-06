| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》南韓以色列開幕戰加班 延長賽分勝負
 首頁 > 社會

說好的「不能碰那裡」呢？ 男花6千買春卻被告性侵

2017-03-06  20:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕當保全員的新竹縣40歲鄭姓男子，去年4月透過Wechat結識一名25歲援交妹，約砲後講好1小時6千元，相偕到摩鐵開房間。不過，援交妹與鄭男講好只能撫摸、摟抱及喇舌，但絕對不能碰下面，還贈送一次「帶套嘴砲」。鄭男付了6千元後，在摩鐵內激情一番，援交妹也以口交方式完成性交易，兩人如情侶般同睡一床。

鄭男清晨醒來，見到援交妹熟睡的身體，一時凍未條按捺不住慾火，竟用手指性侵援交妹下體，援交妹因疼痛醒來，發現鄭男違背約定，怒控性侵。鄭男向檢警坦承，對方要求不能碰其下體，他確實犯規。

法院審理時，鄭男坦承乘機性交罪，為了與對方和解，鄭男同意分期付40萬賠償對方，才獲女子原諒，並向法官求情給予緩刑。法官認為，鄭男審理時均始終坦承犯行，頗具悔意，被告因一時陷於迷情，而致觸犯乘機性交重罪，事後認錯、和解並正依約分期履行中，以示負責。

法官認為，依法定乘機性交罪最低本刑是「3年以上10年以下有期徒刑」，刑度不輕，衡量被告犯罪情況，屬情輕法重，應予減刑，最後依乘機性交罪判鄭1年8月，並給予緩刑4年，期間保護管束。

廣告
  • 保全員鄭男花6千買春，援交妹對他說不能碰下體，但鄭男卻用手指性侵對方，女方因此怒控性侵；法官最後依乘機性交罪判鄭1年8月，並給予緩刑4年，期間保護管束。（資料照，記者張文川攝）

    保全員鄭男花6千買春，援交妹對他說不能碰下體，但鄭男卻用手指性侵對方，女方因此怒控性侵；法官最後依乘機性交罪判鄭1年8月，並給予緩刑4年，期間保護管束。（資料照，記者張文川攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 乘機性交 乘機性交罪 援交妹
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：說好的「不能碰那裡」呢？ 男花6千買春卻被告性侵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.