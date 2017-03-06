說好的「不能碰那裡」呢？ 男花6千買春卻被告性侵

2017-03-06 20:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕當保全員的新竹縣40歲鄭姓男子，去年4月透過Wechat結識一名25歲援交妹，約砲後講好1小時6千元，相偕到摩鐵開房間。不過，援交妹與鄭男講好只能撫摸、摟抱及喇舌，但絕對不能碰下面，還贈送一次「帶套嘴砲」。鄭男付了6千元後，在摩鐵內激情一番，援交妹也以口交方式完成性交易，兩人如情侶般同睡一床。

鄭男清晨醒來，見到援交妹熟睡的身體，一時凍未條按捺不住慾火，竟用手指性侵援交妹下體，援交妹因疼痛醒來，發現鄭男違背約定，怒控性侵。鄭男向檢警坦承，對方要求不能碰其下體，他確實犯規。

法院審理時，鄭男坦承乘機性交罪，為了與對方和解，鄭男同意分期付40萬賠償對方，才獲女子原諒，並向法官求情給予緩刑。法官認為，鄭男審理時均始終坦承犯行，頗具悔意，被告因一時陷於迷情，而致觸犯乘機性交重罪，事後認錯、和解並正依約分期履行中，以示負責。

法官認為，依法定乘機性交罪最低本刑是「3年以上10年以下有期徒刑」，刑度不輕，衡量被告犯罪情況，屬情輕法重，應予減刑，最後依乘機性交罪判鄭1年8月，並給予緩刑4年，期間保護管束。