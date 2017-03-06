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改裝車好吵！ 桃園民眾檢舉前3名路段出爐

2017-03-06  20:11

［記者陳昀／桃園報導］桃園市改裝車猖獗，惱人噪音影響安寧，桃園市環保局統計最多人檢舉噪音車的區域與路段，並加強攔檢，去年共告發1286輛次，全國最多，奪冠的八德區中華路，去年被檢舉156件，等於平均2天就被檢舉一次。

環保局根據檢舉資料，整理出告發最多的區域前3名，分別為桃園區350件、龜山區219件及八德區213件，共佔總告發數的61%；而最常被民眾檢舉噪音車的3大路段，分別為八德區中華路156件、大園區中正西路129件，以及桃園區中山路101件，顯見對居民造成不小困擾。

環保局長沈志修說，前年桃園市的噪音車陳情案件數，一度達全國第3高，環保局與警察局因此針對陳情較多的路段擴大攔檢，去年共告發1286輛次，數量全國最多，是第2名的3.5倍，但民眾陳情案件下降到58%，是全國平均降幅的5倍。

環保局噪音管制科科長黃伯弘表示，最快今年5月起，會配合環保署執行「標籤認證」措施，遭檢舉車輛必須在期限內到指定地點受檢，通過後會張貼合格標籤，若經稽查或再被檢舉違規，會處以3千元至3萬元罰鍰；根據噪音管制法，每種車型有不同音量上限，125以下的輕型機車，平均需小於88分貝，重機平均不得超過92分貝。

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  • 桃園市環保局、警察局，針對民眾陳情較多的路段加強稽查，去年共告發1286輛次，全國最多。（記者陳昀攝）

    桃園市環保局、警察局，針對民眾陳情較多的路段加強稽查，去年共告發1286輛次，全國最多。（記者陳昀攝）

  • 桃園區中山路車流量大，是民眾檢舉噪音車的第3名。（記者陳昀攝）

    桃園區中山路車流量大，是民眾檢舉噪音車的第3名。（記者陳昀攝）

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