汽車紅燈暴衝1命危3重傷9輕傷 目擊者：真的很可怕
2017-03-06 20:08
〔記者徐聖倫／新北報導〕今晚間6時許，新北市新莊區中正路、明志路三段交叉路口發生，重車禍，1輛轎車在紅燈時突然暴衝，狠撞前頭停等紅燈多部機車，連停在路邊機車也受波及，目擊者表示「撞擊當下一堆人飛在空中，真的很可怕！」警消表示，現場有1人失去呼吸心跳，3人重傷、9輕傷，現已全數送醫，警方已將現場拉起封鎖線，並將肇事的年輕男駕駛帶回釐清事故原因。
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