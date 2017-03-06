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汽車紅燈暴衝1命危3重傷9輕傷 目擊者：真的很可怕

2017-03-06  20:08

〔記者徐聖倫／新北報導〕今晚間6時許，新北市新莊區中正路、明志路三段交叉路口發生，重車禍，1輛轎車在紅燈時突然暴衝，狠撞前頭停等紅燈多部機車，連停在路邊機車也受波及，目擊者表示「撞擊當下一堆人飛在空中，真的很可怕！」警消表示，現場有1人失去呼吸心跳，3人重傷、9輕傷，現已全數送醫，警方已將現場拉起封鎖線，並將肇事的年輕男駕駛帶回釐清事故原因。

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  • 消防人員正救助遭撞多名機車騎士。（記者曾健銘攝）

    消防人員正救助遭撞多名機車騎士。（記者曾健銘攝）

  • 警方將現場拉起重重封鎖線。（記者曾健銘攝）

    警方將現場拉起重重封鎖線。（記者曾健銘攝）

  • 轎車撞得支離破碎，可見撞擊力道之大。（記者曾健銘攝）

    轎車撞得支離破碎，可見撞擊力道之大。（記者曾健銘攝）

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