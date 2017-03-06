程宇硬拗：女友梁思惠睡在網咖準備犯案

2017-03-06 20:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局六分局偵查隊已證實，姦殺小模的程宇，犯案時是獨自行兇，其女友梁思惠案發時在家，不在現場，今天（6日）傍晚再度借提程宇，他還是堅持自己沒有亂講，員警告訴他，梁女住處監視器畫面顯示，梁女案發之前並未離開住處，程宇又再度瞎掰另一套說詞，他說，梁女在案發前一天晚間就偷偷跑到網咖睡覺，準備翌日犯案，「你們警察當然調不到她離開家裡的畫面」。

中市警局六分局偵查隊派遣的偵查佐，在梁思惠釋放之後，再度持錄影畫面偵訊程宇，警方發現，程宇指控梁女在現場，還教唆他殺人，他行兇時，梁女幫忙照明，指示他用肩包背繩勒住死者拖行，現在已證實全都是虛構謊話，偵查隊已經調閱梁女住處旁的監視器畫面，沒拍到梁女外出畫面，也沒有拍到梁女返家畫面，只拍到案發之後，當天傍晚程宇與梁女一起外出到台中市的畫面。

不料，程宇仍堅持說，他沒有亂講，他的話全都是真的，他還反質問警察，你們難道不知道，梁思惠在案發前一天晚間，跑到網咖睡覺嗎？她偷偷跑去網咖睡覺，又偷偷跑回去，你們警察當然調閱不到她進出的畫面，偵訊的偵查佐直呼：「證據攤在眼前還是鬼扯，真是氣死人」。