| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》南韓以色列開幕戰加班 延長賽分勝負
 首頁 > 社會

程宇硬拗：女友梁思惠睡在網咖準備犯案

2017-03-06  20:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局六分局偵查隊已證實，姦殺小模的程宇，犯案時是獨自行兇，其女友梁思惠案發時在家，不在現場，今天（6日）傍晚再度借提程宇，他還是堅持自己沒有亂講，員警告訴他，梁女住處監視器畫面顯示，梁女案發之前並未離開住處，程宇又再度瞎掰另一套說詞，他說，梁女在案發前一天晚間就偷偷跑到網咖睡覺，準備翌日犯案，「你們警察當然調不到她離開家裡的畫面」。

中市警局六分局偵查隊派遣的偵查佐，在梁思惠釋放之後，再度持錄影畫面偵訊程宇，警方發現，程宇指控梁女在現場，還教唆他殺人，他行兇時，梁女幫忙照明，指示他用肩包背繩勒住死者拖行，現在已證實全都是虛構謊話，偵查隊已經調閱梁女住處旁的監視器畫面，沒拍到梁女外出畫面，也沒有拍到梁女返家畫面，只拍到案發之後，當天傍晚程宇與梁女一起外出到台中市的畫面。

不料，程宇仍堅持說，他沒有亂講，他的話全都是真的，他還反質問警察，你們難道不知道，梁思惠在案發前一天晚間，跑到網咖睡覺嗎？她偷偷跑去網咖睡覺，又偷偷跑回去，你們警察當然調閱不到她進出的畫面，偵訊的偵查佐直呼：「證據攤在眼前還是鬼扯，真是氣死人」。

廣告
  • 程宇說謊成性，他最新的謊言，是指女友梁思惠犯案前一晚偷偷跑去網咖睡覺過夜。（記者張瑞楨翻攝自網路）

    程宇說謊成性，他最新的謊言，是指女友梁思惠犯案前一晚偷偷跑去網咖睡覺過夜。（記者張瑞楨翻攝自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模 梁思惠 程宇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：程宇硬拗：女友梁思惠睡在網咖準備犯案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.