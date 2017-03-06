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梁女獲釋躲媒體 與母疑暫住親友家

2017-03-06  20:18

〔記者姚岳宏／台北報導〕女模姦殺案遭主嫌程宇指證的梁姓女子，檢方認她當時在場的證據不足，下午決定放人，由警方護送離開地檢署，由於梁女母親去地檢署沒接到人，母女倆在南港分局會合，協助釐清案情，但未製作筆錄，後由母親陪同離開。

梁女由女警陪同，頭戴鴨舌帽、口罩，從分局地下室搭電梯上樓，梁女一言不發，據了解，梁女在警局說法跟之前一致，堅稱人不在命案現場，也不知情，當時人在家裡，梁女母親也作證當時女兒在家。

另據了解，由於有大批媒體守候梁母家門外，梁母晚間6時左右，回家拿了東西後，疑似去親友家暫住。

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  • 梁女前往南港分局與母親會合。（記者姚岳宏翻攝）

    梁女前往南港分局與母親會合。（記者姚岳宏翻攝）

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