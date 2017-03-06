車禍查看行車記錄器 男子卻聽到疑似車震聲...

2017-03-06 20:04

〔記者王定傳／新北報導〕新北市何姓男子日前發生車禍，拆下行車記錄器檢視，竟意外聽到李姓妻子與陳姓男子竟在車內「疑似」車震，他氣得怒告兩人妨害家庭，不過，全案沒有其他證據，連行車記錄器內的聲音，也無法肯定就是嘿咻聲，加上李、陳兩人保證不再聯繫，何男因此撤告，新北地檢署因此處分不起訴。

據了解，何男因日前發生擦撞，打算拆下行車記錄器檢視，但看到一半，卻聽到妻子竟與男子在車上，還有疑似車震聲，他氣炸提告；李、陳都否認犯行，何男除了行車記錄器外，並無其他證據，連行車記錄器內的聲響是不是嘿咻聲，都無法肯定，由於李、陳兩人經勸說，保證不再聯繫，何男因此撤告。