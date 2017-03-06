砍草不慎跌落溪谷 男子送醫傷重不治

2017-03-06 21:25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉荖溪上游今午傳出除草工墜谷意外！1名年約50歲男子結伴在山區砍草時，疑似因踩空，滾落下方200公尺深溪谷，由於午後山區瀰漫大霧，加上道路狹窄、溼滑，導致救援車輛無法進入，消防人員僅能徒步入山，以人力搬運傷患，男子約傍晚脫困，送醫搶救後仍傷重不治。

男子墜谷位置位於一處偏僻礦場，業者向警消表示，年後久未採礦，礦場只有保全看守，受雇砍草工人在山上整地，疑似失足墜落溪谷，因同行工人向溪底喊叫無人回應，才會趕下山報警。

花蓮縣消防局表示，今日12時45分接獲民眾報案後，集結20多名警義消上山，但因山區道路泥濘、崎嶇，大型車輛無法進入，只能靠人力下探溪谷確認墜落點，直至下午5時尋獲該男，但現場已無生命徵象。