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梁女未排除涉案 士檢晚間緊急限制出境、住居

2017-03-06  19:19

［記者黃捷／台北報導］士林地檢署偵辦程宇姦殺陳姓女模案，一一推翻原先掌握的證據，認為梁女罪證不足，今天下午將她無保釋放，但事後召開記者會，表示仍未排除梁女涉案，並於傍晚6時許緊急處分限制出境、出海及住居。

士檢指出，現雖證明監視器畫面中與程男同行的女子不是梁女，但因梁女承認幫陳女及程男牽線，案發後也確實與程男旅遊至台中，仍無法排除她涉案，且陳女死狀悽慘，認為程男不可能獨立犯案，懷疑有其他共犯；因梁女仍列被告，擔心她有逃亡可能，因此處分限制出境、出海及住居。

據了解，梁女今獲釋當下，當庭抱怨：「為什麼不相信我說的，卻相信程男所說的？」事後未再表示任何意見，隨即離開士檢。

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  • 士檢表示，仍未排除梁女涉案，並於傍晚6時許緊急處分限制出境、出海及住居。（資料照，記者邱俊福攝）

    士檢表示，仍未排除梁女涉案，並於傍晚6時許緊急處分限制出境、出海及住居。（資料照，記者邱俊福攝）

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