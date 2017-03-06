7萬4貨款掉路邊 警認真調監視器送回

2017-03-06 21:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名陳姓男子，上月底幫公司收取7萬4千元貨款，行經太平長億六街時不慎掉在路邊，一名蔡姓男子開車經過看到，拾金不昧送到警局招領，警員曾鴻文、鄭舜元調閱監視器，過濾百部車輛，鎖定約30輛汽、機車清查，終於發現是陳男掉的，原本已經認賠的陳男說，這是自己約2個月的薪水，實在很驚喜，除感謝員警也包了1個紅包感謝蔡男。

太平區一名蔡姓男子，上月24日開車行經太平長億六街時，發現路邊有一綑仟元鈔隨風翻動，趕緊停車察看，雖上面沒有任何資料，但蔡男不動心，先詢問附近民眾，都沒人知道錢是誰的，立刻拿到太平派出所交給警方，仔細清點發現共有7萬4千元。

太平派出所陳淵山所長心想這筆錢數目不小，失主應該很著急，立刻請員警曾鴻文、鄭舜元調閱監視器，兩人以拾獲時間點往前清查，鎖定30輛可能的汽機車，一一打電話詢問車主是否掉錢？但都無所獲。

員警曾鴻文表示，因民眾拾獲隔天就是228連假，直到連假結束請民眾協助，提供自家監視器影像，終於發現1名男子下車時掉了一綑仟元鈔，透過車籍確認就是陳姓男子所遺失。

陳男近日接獲電話大感驚喜，表示當天前往客戶家收取公司貨款，沒想到開門時錢掉出來，發現錢不見後曾回頭沿路尋找，但都沒發現，心想應該已經被撿走了，當天回公司已經自掏腰包賠償公司損失，早已不抱希望找回，沒想到員警會這麼認真調監視器，真的很感謝，也包了1個紅包感謝拾金不昧的蔡先生。