| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》南韓以色列開幕戰加班 延長賽分勝負
 首頁 > 社會

7萬4貨款掉路邊 警認真調監視器送回

2017-03-06  21:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名陳姓男子，上月底幫公司收取7萬4千元貨款，行經太平長億六街時不慎掉在路邊，一名蔡姓男子開車經過看到，拾金不昧送到警局招領，警員曾鴻文、鄭舜元調閱監視器，過濾百部車輛，鎖定約30輛汽、機車清查，終於發現是陳男掉的，原本已經認賠的陳男說，這是自己約2個月的薪水，實在很驚喜，除感謝員警也包了1個紅包感謝蔡男。

太平區一名蔡姓男子，上月24日開車行經太平長億六街時，發現路邊有一綑仟元鈔隨風翻動，趕緊停車察看，雖上面沒有任何資料，但蔡男不動心，先詢問附近民眾，都沒人知道錢是誰的，立刻拿到太平派出所交給警方，仔細清點發現共有7萬4千元。

太平派出所陳淵山所長心想這筆錢數目不小，失主應該很著急，立刻請員警曾鴻文、鄭舜元調閱監視器，兩人以拾獲時間點往前清查，鎖定30輛可能的汽機車，一一打電話詢問車主是否掉錢？但都無所獲。

員警曾鴻文表示，因民眾拾獲隔天就是228連假，直到連假結束請民眾協助，提供自家監視器影像，終於發現1名男子下車時掉了一綑仟元鈔，透過車籍確認就是陳姓男子所遺失。

陳男近日接獲電話大感驚喜，表示當天前往客戶家收取公司貨款，沒想到開門時錢掉出來，發現錢不見後曾回頭沿路尋找，但都沒發現，心想應該已經被撿走了，當天回公司已經自掏腰包賠償公司損失，早已不抱希望找回，沒想到員警會這麼認真調監視器，真的很感謝，也包了1個紅包感謝拾金不昧的蔡先生。

廣告
  • 台中市陳姓男子上月底掉了7萬4千元貨款，警方調閱監視器物歸原主，讓陳男相當驚喜。（記者陳建志翻攝）

    台中市陳姓男子上月底掉了7萬4千元貨款，警方調閱監視器物歸原主，讓陳男相當驚喜。（記者陳建志翻攝）

  • 台中市陳姓男子（中）上月底掉了7萬4千元貨款，太平派出所員警曾鴻文（右二）、鄭舜元（右一）認真調監視器找到他，陳男包紅包感謝拾金不昧的蔡男（左二）。（記者陳建志翻攝）

    台中市陳姓男子（中）上月底掉了7萬4千元貨款，太平派出所員警曾鴻文（右二）、鄭舜元（右一）認真調監視器找到他，陳男包紅包感謝拾金不昧的蔡男（左二）。（記者陳建志翻攝）

  • 監視器拍下陳男開門時，7萬4千元貨款掉到地上，不過陳男沒發覺開車離開。（記者陳建志翻攝）

    監視器拍下陳男開門時，7萬4千元貨款掉到地上，不過陳男沒發覺開車離開。（記者陳建志翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：7萬4貨款掉路邊 警認真調監視器送回


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.