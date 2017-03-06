為了參加豐年祭？ 媽把6歲兒遺棄新北判緩刑

2017-03-06 20:58

〔記者王定傳／新北報導〕新北市28歲宋姓媽媽，在永和一間熱炒店的樓上按摩店工作，前年8月晚上9時許，她請熱炒店店員充當6歲兒子的臨時保姆，騙稱因現工作地點在消毒，請店員幫忙照顧隨即開溜，事後辯稱因回花蓮參加豐年祭才沒回去接兒子，新北地院依遺棄罪判她7月徒刑，緩刑3年，可上訴。

本案發生於104年8月21日晚間，宋女離開後，熱炒店店員代為照顧她兒子，直到11時許，宋女仍沒折返接人，加上店員在宋女兒子背包內發現制服，發覺狀況不對勁，趕緊報案。

法院審理時，宋女辯稱，因友人臨時邀約回花蓮參加豐年祭，當晚才沒回去接兒子，隔天早上有收到警員簡訊，自己也有撥打電話到派出所，並請朋友去接兒子，只是友人沒去，她在23日下午趕回北部後，立即到派出所，不是故意要遺棄。

法官不採信斥責她犯後仍飾詞諉卸犯行，態度非佳，判刑7月，但審酌宋女無業、有2名未成年子女待照顧，無前科，給予緩刑，不過為讓她為深植守法觀念，記取本案教訓，須接受120小時義務勞務。