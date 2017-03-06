北市將公布「家暴地圖」 婦團憂社區被污名化

2017-03-06 20:13

〔記者張凱翔／台北報導〕日前北市北投區才驚傳父親殺害三名子女後自戕案，近年頻傳殺死子女家暴，引起對社會安全網的重視。台北市社會局因此推出結合資料科學、互動視覺化的數位「家暴地圖」，三月中上線後民眾也可查詢附近社區是否為「家暴熱點」。婦團對市府蒐集資料分析立意良好，但認為公布家暴地圖恐對社區污名化引起一般民眾反彈，學者也建議資料應給市府內部參考就好，對社區貼標籤沒有實質幫助。

北市社會局家暴防治中心用一〇四年家暴統計數據，建立個案資料庫，輸入教育層度、經濟壓力、身心障礙、子女暴力史、是否有自殺意圖等資料，再加上婚姻狀態、是否曾威脅殺害、受暴持續時間、求助時間差分析，運用資料科學建立「高再發個案」預警機制。另外，資料庫也結合視覺化技術繪製「家暴地圖」，發現北市士林、北投、內湖、南港居然是家暴「重災區」，三月中上線後民眾可以里為單位查詢自家附近家暴狀況。

但兒童及婦女團體憂心，公布家暴地圖會造成社區被污名化，對解決家暴也沒幫助。靖娟基金會執行長林月琴說，建資料庫、畫地圖的確有助社工資源分配，但公布家暴發生所在地區對解決犯罪沒有幫助，除非政府敢說出就是這一區的特定類型的人會家暴，否則民眾也沒辦法幫忙監視家暴慣犯；勵馨基金會執行長紀惠容也說，公布地圖究竟是會提高居民互相守望相助的意識，還是激起反彈仍須觀察。

台大生醫倫理中心主任蔡甫昌表示，社會安全和個人隱私的對立只能透過適當的立法程序解決，但公布家暴犯高比例社區恐只會造成草木皆兵，因為一般民眾也認不出家暴犯。

家防中心主任陳淑娟說，公布高家暴比例社區的用意是要民眾提昇守望相助的意識，而且民眾本來就有「知的權利」，公布家暴社區的社會公益應該大過污名化問題，而且重點是市民之間互相幫助，希望市民不要反彈過大。