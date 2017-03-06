| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

柿子挑軟的吃？ 取締酒駕7成以上是機車

2017-03-06  22:16

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣去年取締酒駕件數約4900件，其中機車酒駕佔約3600件，檢視過去3年取締酒駕數據，機車族均佔7成以上，危害程度較大的汽車酒駕查獲比例不到3成，警方坦言，取締汽車酒駕難度確實較高，今後將努力突破，減少酒駕危害。

今年3月起，配合新修正的道安講習規定，將延長酒駕講習時數，酒駕初犯者講習時數從4小時增為6小時，酒駕再犯者上課時數從1天6小時增加為2天12小時，另新增「震撼」生命教育，將安排到創世基金會、監獄或殯葬處實地教育，見證因酒駕導致傷殘的當事人、家屬及受刑人案例等，以強化道安觀念及駕駛道德。

屏東縣過去3年酒駕查獲件數平均每年近5千件，其中7成以上是機車族，許多都是累犯，甚至有人在1年內被查獲4次酒駕，交保後又被抓，服完短刑期後照犯不誤，部份執法員警於是建議修法，對於酒駕累犯者應將查獲的交通工具沒入拍賣，才能有效嚇阻酒駕行為。

另有員警建議，取締汽車酒駕難度較高，獎勵方式應該調整，否則難免「柿子挑軟的吃」，既然都是嘉獎1支，在績效壓力下，當然挑比較容易取締的機車酒駕下手，對交安危害較大的汽車酒駕行為難收嚇阻效果。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 警方查獲酒駕案中，以機車族居多（酒測示意圖，照片中人物無關酒駕）。（記者李立法攝）

    警方查獲酒駕案中，以機車族居多（酒測示意圖，照片中人物無關酒駕）。（記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 取締酒駕 酒測 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：柿子挑軟的吃？ 取締酒駕7成以上是機車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.