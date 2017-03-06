柿子挑軟的吃？ 取締酒駕7成以上是機車

2017-03-06 22:16

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣去年取締酒駕件數約4900件，其中機車酒駕佔約3600件，檢視過去3年取締酒駕數據，機車族均佔7成以上，危害程度較大的汽車酒駕查獲比例不到3成，警方坦言，取締汽車酒駕難度確實較高，今後將努力突破，減少酒駕危害。

今年3月起，配合新修正的道安講習規定，將延長酒駕講習時數，酒駕初犯者講習時數從4小時增為6小時，酒駕再犯者上課時數從1天6小時增加為2天12小時，另新增「震撼」生命教育，將安排到創世基金會、監獄或殯葬處實地教育，見證因酒駕導致傷殘的當事人、家屬及受刑人案例等，以強化道安觀念及駕駛道德。

屏東縣過去3年酒駕查獲件數平均每年近5千件，其中7成以上是機車族，許多都是累犯，甚至有人在1年內被查獲4次酒駕，交保後又被抓，服完短刑期後照犯不誤，部份執法員警於是建議修法，對於酒駕累犯者應將查獲的交通工具沒入拍賣，才能有效嚇阻酒駕行為。

另有員警建議，取締汽車酒駕難度較高，獎勵方式應該調整，否則難免「柿子挑軟的吃」，既然都是嘉獎1支，在績效壓力下，當然挑比較容易取締的機車酒駕下手，對交安危害較大的汽車酒駕行為難收嚇阻效果。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆