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雨衣男持鐵撬搶超商 女店員喝斥後嚇得逃逸

2017-03-06  19:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕一名年約20多歲的男子今日下午4時許穿著藍色雨衣，前往基隆市中山一路上某超商，假意買罐裝咖啡，趁店內只剩女店員一人時，拿出鐵橇，要她把錢交出來。女店員不願配合，遭犯嫌推了一下。女店員大聲喝斥：「你要幹嘛」，嚇得犯嫌，奪門逃逸。警方目前已派員採證，並調閱監視器畫面，鎖定特定對象追查當中。

警方接獲報案後，立刻趕往現場，根據女店員的證稱，犯嫌年約20多歲，穿藍色著雨衣。偵辦人員目前已進行周邊目擊證人訪查及調閱犯嫌逃逸路線監視器，全力追捕犯嫌中。

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  • 男子與女店員發生爭執，收銀櫃附近物品散落一地。（記者吳昇儒攝）

    男子與女店員發生爭執，收銀櫃附近物品散落一地。（記者吳昇儒攝）

  • 鑑識人員在現場採證。（記者吳昇儒攝）

    鑑識人員在現場採證。（記者吳昇儒攝）

  • 超商圍起封鎖線，引起民眾圍觀。（記者吳昇儒攝）

    超商圍起封鎖線，引起民眾圍觀。（記者吳昇儒攝）

  • 鑑識人員對犯嫌拿過的飲料採集指紋。（記者吳昇儒攝）

    鑑識人員對犯嫌拿過的飲料採集指紋。（記者吳昇儒攝）

  • 男子往超商旁巷弄逃逸。（記者吳昇儒攝）

    男子往超商旁巷弄逃逸。（記者吳昇儒攝）

  • 警方在超商內找到犯案工具。（記者吳昇儒攝）

    警方在超商內找到犯案工具。（記者吳昇儒攝）

  • 女店員大喝一聲將搶匪嚇跑。（記者吳昇儒攝）

    女店員大喝一聲將搶匪嚇跑。（記者吳昇儒攝）

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