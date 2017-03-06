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梁女獲釋 陳姓女模父親：講求證據、尊重司法

2017-03-06  19:04

［記者江志雄／宜蘭報導］台北市士林地檢署犯罪被害人關懷協會，今天下午到受害女模位在宜蘭縣羅東鎮老家慰問家屬，與陳父面談，雙方談1個多小時後，犯保協會一行人匆匆離去，不願透露談話內容。

戴上口罩的陳父，後來步出家門接受訪問，心情顯得平復許多，媒體詢問說，梁女已經獲釋，希不希望她到陳女靈前上香？陳父說，視當事人意願，陳家不會勉強，再者，法律講求證據，對方若未涉案，也不能怪她，公道自在人心，一切尊重司法。

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  • 士檢犯保協會人員，到宜蘭縣羅東鎮陳姓女模老家慰問家屬。（記者江志雄攝）

    士檢犯保協會人員，到宜蘭縣羅東鎮陳姓女模老家慰問家屬。（記者江志雄攝）

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