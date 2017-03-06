梁女母親短暫返家 匆匆離去稱「謝謝大家」

2017-03-06 19:30

〔記者鄭景議／台北報導〕陳姓女模命案案情大逆轉，女模梁思惠被檢警認為涉案可能性低，於下午2時20分獲釋。；稍早梁媽媽返家，幫女兒拿一些用品，面對媒體提問只簡短表示：「謝謝大家」。

梁媽媽在傍晚約6時許，由員警陪同抵達家中，幫梁女拿一些民生用品及換洗衣物，面對媒體提問，沒有發表看法，只簡短的說「謝謝大家，大家辛苦了」，隨後搭上員警的車離去。

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