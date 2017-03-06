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梁女獲釋後臉書萬筆留言消失 持續下降中

2017-03-06  19:08

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓女模命案案情逆轉，原先被認為疑似為主謀、陳姓女模被殺時涉嫌在現場觀看的女模梁思惠，今天下午因罪證不足被釋放。此消息一出，引起網友爭相討論，更有網友發文求救，「沒辦法在2萬多筆留言當中找到自己當初的留言，怎麼辦！」

原來，女模命案爆發後，不少網友「未審先判」，認定梁思惠就是主謀或涉案，因此跑到她臉書上留言、瘋狂謾罵，她最近一篇發文的留言數，一度飆升到3萬多筆。

不過，今天梁釋放的消息一出，網友疑似擔心被告，爭先恐後跑去將當初的留言刪除，截至今天下午5點多，梁女有3萬多筆留言的貼文，留言數已經降至2萬多筆，且持續下降當中。

也有網友幸災樂禍發文，「快告誹謗！」、「亂罵的一個人和解費5千，就能在台北市買房」，甚至還有網友貼上「台灣罵人價目表」，鼓勵梁女提告。

不少網友擔心自己被告，更開始到梁女臉書留言「洗版」，網友接連在梁女臉書上寫下「近大家都在罵你，但你可能是清白的，我有個朋友XXX，他一直相信你是清白的，今天新聞出來，他很開心，他說他相信你只是遇人不淑，你可以考慮下個男朋友換他」。

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  • 到梁女臉書留言的則數原本有3萬多筆。（記者王冠仁翻攝）

    到梁女臉書留言的則數原本有3萬多筆。（記者王冠仁翻攝）

  • 今天下午梁女釋放後，她臉書上的留言則數明顯降低。（記者王冠仁翻攝）

    今天下午梁女釋放後，她臉書上的留言則數明顯降低。（記者王冠仁翻攝）

  • 網友擔心被告，跑去梁女臉書留言洗版。（記者王冠仁翻攝）

    網友擔心被告，跑去梁女臉書留言洗版。（記者王冠仁翻攝）

  • 有網友表示願意販賣「誹謗罪證」給梁女。（記者王冠仁翻攝）

    有網友表示願意販賣「誹謗罪證」給梁女。（記者王冠仁翻攝）

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