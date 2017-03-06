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醉漢砸酒瓶行兇 警壓制上銬

警方將發酒瘋攻擊友人的曾男壓制在地。（記者陳賢義攝）

2017-03-06  19:57

記者陳賢義／台東報導〕遇「酒空」切記快閃！台東曾姓及黃姓2名男子連袂拜訪友人，未料酒後三巡，2男突然起口角發酒瘋，胡亂丟擲友人住家物品，百般勸阻仍舊我行我素，關山警分局鹿野分駐所警據報趕往，曾男酒臭撲鼻、答非所問，當眾抓起酒瓶敲擊黃男的頭顱，警熱見狀肉身區隔，曾男失控咆哮怒砸酒瓶，飛散玻璃碎片險傷無辜，隨後被壓制上銬送醫。

「這裡有2名男子酒後鬧事，麻煩派人協助處理」報案人指稱，曾、黃2男酒後連袂來訪，為盡地主之誼，立刻準備酒菜招待，沒想到「好心給雷吻！」2人竟然發酒瘋隨意扔擲其住家物品，百般勸阻無效。鹿野分駐所所長陳慶豐、巡佐羅文龍獲報到場，曾男不但胡言亂語，將酒菜往黃男身上砸，還隨手抓起空酒瓶攻擊，2警見狀制止並將2人隔開，費了九牛二虎之力才將曾男壓制在地，隨即上銬緊急實施保護管束。

經查明，曾男為衛生單位列管的精神疾病患者，警方不敢輕忽，旋即通知家屬及衛生所、消防人員到場，戒護送醫。關山警分局提醒民眾，若發現住家周遭有可疑人士從事違法行為，或有鬥毆、家暴等案件發生，應主動與轄區警方聯繫，或撥打110、113等報案專線。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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