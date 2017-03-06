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程宇扯謊控梁女策劃命案 潘建志：他是人格病態

2017-03-06  19:39

〔即時新聞／綜合報導〕捲入陳姓女模命案的梁女，今下午因證據不足，獲當庭釋放。然而，犯下殺人案的兇嫌程宇，日前才指控整起事件由女方主導策劃，不料，案情卻出現大逆轉。精神科醫師潘建志表示，他對於程宇的說法，一直抱持懷疑的態度，果真自己的直覺是正確的。

潘建志今於臉書粉專「BillyPan 潘建志醫師」撰文指出，台灣警方易於相信嫌犯的供辭，又在案情不明時，向媒體透露太多，因此造成不少死刑冤獄。他也以媽媽嘴命案為例，表示當初謝依涵一口咬定不少人涉案，造成無辜者被羈押，把警察耍得團團轉，當年電視節目中，他是最早獨排眾議，僅謝1人涉案的首要人物。

潘建志說，自己先前曾推測程宇是很特別的「人格病態」，這類型的人，都是天生的說謊大師，非常會看情況、局勢，還會裝乖巧刻意滿足警方辦案的成就感，甚至會等警察先拿出法條嚇他後，再假裝交心全盤說出，「其實他還在騙」，為減輕罪責，他誰都可以陷害出賣，不管在哪裡都可以操弄身邊的人。潘建志在文末也提到，注音文那招「實在太高招」，他雖有直覺，但仍不免被Line裡的注音文給騙了。

潘建志臉書粉專全文：

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  • 精神科醫師潘建志表示，犯下陳姓女模殺人案的程宇，是非常特別的人格病態者。（圖擷取自「BillyPan 潘建志醫師」臉書粉專）

    精神科醫師潘建志表示，犯下陳姓女模殺人案的程宇，是非常特別的人格病態者。（圖擷取自「BillyPan 潘建志醫師」臉書粉專）

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