許志堅嫁女兒收金條、生日收蕭邦錶 法院：逾越社交禮議

2017-03-06 17:36

〔記者張文川／台北報導〕新北市長朱立倫的愛將、前副市長許志堅，前年被控收受建商的名錶、金條與「假薪資」賄賂共615萬餘元，台北地院今依貪污罪判許志堅10年徒刑；許志堅趁嫁女兒時收受業者的2條金條、2支名錶，生日後3個月收受業者的蕭邦錶，許志堅辯說只是好友之間的餽贈，但合議庭認為，金條、名錶價值不菲，遠逾一般社交禮儀的餽贈範圍，辯詞不可採，認定他貪污。

判決指出，許志堅自2011年5月至2014年6月間，收受白手套周麗惠賄賂現金509萬餘元，包括每月支領的現金11萬元，其中，以許子許士耘、許兄許志遠名義，在周麗惠的弘盛開發公司掛名當員工，按月支領各4萬元薪資，周女每月付許志堅3萬現金做為許父的扶養費。

2012年12月許志堅批示核可，將周麗惠力推的新店廣明段都市更新案納入審議議程，周麗惠為了能通過審議，送一只價值21萬元的蕭邦錶，以慶祝許志堅60大壽為由，送給許志堅當生日禮物，但許志堅的生日是在9月，早已過了3個月。

2014年5月許志堅嫁女兒，許志堅要求周麗惠代購金條，周女買了2條各5兩重、總值47萬元的金條，許拿到後沒付錢，周女又以送新娘禮物為由，與樂揚建設總經理鄒雪娥合送價值19萬元的蕭邦錶、18萬元的香奈兒名錶，許志堅還將這兩支錶在婚宴聘禮區公開展示。

許志堅辯說，每月11萬元部分，是因他找周麗惠來共同開發家族土地，以「以房養老」的方式先向周女領取養老費，他和周女是好朋友，平時就會相互關心、送禮，他很忙且不懂手錶行情，才沒有拒絕名錶禮物，至於金條則是他請周女代購，後來他退休，就沒還錢了。

但周麗惠在審理期間與檢察官達成認罪協商，周女承認送錢送禮是希望許志堅以副市長之尊，對她的開發案給予便利、通融、指導。

合議庭認定，許志堅說詞與周女不符，許身為公務員，卻每月收受11萬元與高價禮物，沒理由不知其價值，而以房養老的投資計劃並不明確，委購高價金條卻遲不付錢，12月送9月的生日禮，都有違常理，而婚禮送的名錶價值高達37萬，也遠超過一般社交禮議餽贈的範圍，不採信辯詞。