與中國政府合作生變 台商履保金被坑又一樁

台商裕田公司股東與員工們於今年一月間到中國廣東佛山市三水區西南街道辦事處外舉標語抗議，要求償還未返還的履約保證金。（台商裕田公司提供）

2017-03-06 23:30

〔記者王俊忠／台南報導〕又是一樁台商與中國地方政府合作投資開發生變、遭中方政府欺騙、拖欠履保金多年的案例，值得在中國投資的台商們警惕！

在中國廣東省投資的台商裕田霸力科技公司，於二０一一年五月競標取得開發總值達十八億人民幣的佛山市三水區西南街道河口片區三舊改造計畫開發案，與三水區西南街道辦事處（中國政府基層部門）成立的西南國安資產經營管理公司簽訂合作協議書，裕田公司繳交一億元人民幣履約保證金給西南街道辦方面。

裕田公司股東陸愛華表示，這項舊城改造計畫簽約後不久，中方政府因自身原因、認為無再合作開發的基礎，片面取消合約，造成裕田公司被騙上當與各項前期投入可獲利的重大損失，裕田無奈接受這結果，欲取回履保金時竟發現履保金帳戶內一億元人民幣不翼而飛。

裕田公司指出，合約協議書約定履保金由裕田、中方西南街道辦與銀行三方共同監管，款項須共同審核、專款專用。為何會憑空消失？其後追查出履保金遭國安公司何姓代表人（時任西南街道辦鎮長）私自挪為其他徵地拆遷之用，與當初合約協議毫無關係。

二０一三年二月，西南街道辦事處承諾擔保退還一億元履保金與利息，後來，西南街道辦一再以資金困難等理由違約失信，一直到二０一六年七月，西南街道辦才先後返還七千六百萬元本金與少部分利息給裕田公司。

陸愛華認為，一億元履保金，中方政府償還程序拖了近六年，迄今仍欠二千四百萬元本金與利息、違約金共七千五百萬元，這筆錢造成公司資金周轉困難與影響員工生計，今年一月間公司股東與員工們到西南街道辦外舉白標語抗議，要求何姓代表人的國安公司還錢，竟遭對方黑衣人打傷一名員工送醫。

裕田公司表示，對積欠本金、利息與違約金共七千五百萬元，西南街道辦對違約金還有異見，公司要求西南街道辦承諾在三年內分期還清七千五百萬元，就不再追究其他利息與違約金，否則會再向中方上級政府申訴處理此債務問題，也提醒其他台商與中方政府合作時要提防陷阱。