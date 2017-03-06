嘉義警抓性侵通緝犯 赫見撿屍變真屍性侵犯

性侵通緝犯蔡志遠被警方移送法辦。（記者林宜樟翻攝）

2017-03-06 18:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕全台關注性侵通緝犯問題，嘉義縣朴子分局警方昨天晚上接獲線報，性侵通緝犯蔡志遠及友人等4人躲藏在東石鄉的廢棄工寮，7名警員前往逮人，蔡志遠拒捕與警方毆打，過程中4名警員有挫傷，順利將蔡某逮捕；警方再查其他3人，都疑有吸食毒品，更追查赫見其中1人就是前年灌醉女性友人後性侵，卻導致該女酒精中毒暴斃的性侵犯葉峰源。

葉峰源前年與劉姓美熟女相約到嘉義市釣蝦場唱歌喝酒，劉女喝半瓶高粱，葉某將她撿屍帶回家性侵，隔天劉女酒精中毒暴斃；法院認為葉男為逞獸慾，趁劉女爛醉將她性侵，最高法院於今年2月16日依乘機性交和過失傷害致死罪，判處7年4月徒刑確定；由於葉某尚未發監執行，昨逮捕現場也未動手拒捕，警方採尿後依法將他請回，但已密切注意此人行蹤。

而蔡志遠則在前年10月性侵前女友被判4年定讞，期間還多次騷擾女友，並涉及家暴，也未到案執行；今年1月發佈通緝，朴子警方追查他下落已久，昨晚確定他行蹤後攻堅逮人，但蔡某長年養蚵做工，力氣相當大，與警方搏鬥最後被制伏。

警政署長陳國恩得知此案，今天請警監督察張明宗到朴子分局朴子派出所慰問黃柏融、方健原、蔡侑霖、蕭丞璋等4名受傷員警，致贈慰問金鼓勵，而嘉義縣警局督察長翁偉仁也代表縣警局長林清求到派出所關懷受傷員警，與朴子分局長張桂霖感謝警員英勇逮捕通緝犯。